Gmina Blizanów. Uczczono pamięć powstańca w Piskorach ZDJĘCIA

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Na terenie ziemi kaliskiej doszło do potyczki pod Borowcem (30 maja 1863 r.) oddziału płk. Edmunda Calliera, gdzie zginęło 14 osób. Zostali oni pochowani na cmentarzu w Grodźcu.

Powstańcy uciekają do Puszczy Pyzdrskiej

Siedem osób rannych rozeszło się po lasach Puszczy Pyzdrskiej, uciekając przed Rosjanami. Jeden z uciekających żołnierzy podobno dotarł do Jarantowa Kolonii, gdzie opieki udzieliła mu rodzina Mikołajczyków. Po dwóch dniach zmarł, więc wywieziono jego zwłoki do lasu w kierunku Piskor.

Opowieść o "kapliczce z powstania styczniowego" jest przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców Piskor i okolic. Z książki Stanisława Małyszki "Przydrożne kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Blizanów" wiemy, że miejsce to było otaczane czcią od okresu międzywojennego, kiedy to stał tam drewniany krzyż. W 2015 r. odtworzyli go mieszkańcy Piskor.