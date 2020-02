Gmina Nowe Skalmierzyce. Skalmierzycka Karta Seniora - ulgi, zniżki i promocje dla seniorów ZDJĘCIA

Wydawanie kart Urząd rozpocznie w pierwszym tygodniu marca – będzie można je odbierać w Referacie Spraw Społecznych i Rodziny (pokoje nr 3 i 4, parter). Każdy z seniorów otrzyma smsa z powiadomieniem na podany we wniosku numer telefonu.

Przybyłym partnerom burmistrz Jerzy Łukasz Walczak wręczył tabliczki przystąpienia do programu, a następnie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Samorząd będzie starać się pozyskiwać kolejnych partnerów Skalmierzyckiej Karty Seniora i w związku z tym zapraszamy do współpracy następnych przedsiębiorców chcących włączyć się w to przedsięwzięcie. Na razie są to: Kwiaciarnia Róża Alina Krupińska Nowe Skalmierzyce, Pracownia Fryzur Agnieszka Banasiak Nowe Skalmierzyce, ROLOGRÓD Handel i Usługi Rolnicze Jan Chlasta Nowe Skalmierzyce, Bankiet & Fitness Sylwia Boczula Skalmierzyce, Optyka Okularowa Maria Kasprzak Nowe Skalmierzyce, Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych LAZUR Nowe Skalmierzyce, ART-FOCUS Natalia Różańska Nowe Skalmierzyce, MARION TRADE Robert Lewandowski Nowe Skalmierzyce, Studio Uroda Maria Rogowicz Nowe Skalmierzyce, Sklep spożywczo-monopolowy Katarzyna Grabowska Droszew, „Brucki” Adam Brucki Nowe Skalmierzyce, PPH EKO-FARB J. Zakrocki, S. Zakrocki Nowe Skalmierzyce, Pawilon Handlowy „Rolnik” J. Dolata, M. Kwuka, A. Dolata Skalmierzyce, Gabinet Psychologiczny Magdalena Iskierka, STUDIO BEAUTY Sylwia Mikołajczyk Nowe Skalmierzyce, STUDIO BEAUTY Olga Klaczyńska Nowe Skalmierzyce, Magia Fryzur Mobilny Salon Fryzjerski Magia Fryzur Patrycja Twardowska.

Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

lub zostaw nam wiadomość na facebooku