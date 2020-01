Grzegorz Kaczmarek oficjalnym kandydatem na burmistrza gminy i miasta Stawiszyn

Grzegorz Kaczmarek jest oficjalnym kandydatem na burmistrza gminy i miasta Stawiszyn. 9 lutego odbędą się przedterminowe wybory w związku ze śmiercią burmistrz Justyny Urbaniak.

Grzegorz Kaczmarek przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję zastępcy burmistrza Stawiszyna, kiedy gminą szefowała Justyna Urbaniak. - Był to czas bardzo intensywnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Wiele inwestycji udało się zrealizować, jak choćby rewitalizacja parku, który wcześniej przez wiele lat był zaniedbany. Za nami też wielka inwestycja w zakresie targowiska miejskiego. Inne duże inwestycje, to rewitalizacja rynku w Stawiszynie. Inwestycja jest w trakcie. Skorzystaliśmy na ten cel z pieniędzy unijnych, dzięki czemu już w połowie oku zakończy się przebudowa rynku. Następną bardzo ważną inwestycją, jaką niebawem uda się zrealizować, to otwarcie długo oczekiwanego przedszkola. Nastąpi to już w drugiej połowie roku. Na ten cel również pozyskaliśmy środki unijne - mówi Grzegorz Kaczmarek. W środę Grzegorz Kaczmarek oficjalnie zarejestrował się jako kandydat w przedterminowych wyborach na burmistrza gminy i miasta Stawiszyn. Głosowanie odbędzie się już 9 lutego.

- Kandyduję, aby kontynuować to, co rozpocząłem z panią burmistrz pięć lat temu. Jeszcze trochę jest do zrobienia. - podkreśla kandydat. Swojego poparcia Grzegorzowi Kaczmarkowi udzielili między innymi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, starosta kaliski Krzysztof Nosal, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie Barbara Włodarczyk oraz sołtysi. - Grzegorz Kaczmarek jest naturalnym kandydatem na burmistrza gminy i miasta Stawiszyn. Zna tę gminę bardzo dobrze, jest z tej gminy i zna jej problemy, bo przez ostatnie pięć lat rozwiązywał je wspólnie z panią burmistrz Justyną Urbaniak. Trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata, lepiej zorientowanego na problemy gminy - mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. - Wspólnie udało im się pozyskać wiele środków zewnętrznych. To między innymi modernizacja targowiska w Stawiszynie, a także środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostały bardzo dobrze wydatkowane. To też bardzo aktywne pozyskiwanie środków z budżetu województwa, chociażby na budowę dróg lokalnych. Ponad milion złotych udało się pozyskać gminie w czasie kiedy Justyna Urbaniak i Grzegorz Kaczmarek pełnili swoje funkcje we władzach gminy. To także konkretne środki w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, dziewięć projektów w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", czy "Nasza wieś naszą wspólną sprawą". Jako samorządowcy widzimy, że ta kontynuacja jest tutaj niezbędna.

Jak dodaje starosta Krzysztof Nosal, w samorządzie, jak w każdej instytucji, czy firmie ważna jest stabilizacja. - Pan Grzegorz Kaczmarek jest godnym następcą śp. pani Justyny Urbaniak. Będąc na jej pogrzebie mówiliśmy, że pozostawiła po sobie swego rodzaju testament. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten testament mógł ktoś lepiej realizować niż jej najbliższy współpracownik, zastępca burmistrza. Dlatego postanowiliśmy go wesprzeć, aby kontynuować to co mamy nakreślone na kolejne lata. A efekty mówią same za siebie - dodaje Krzysztof Nosal.

