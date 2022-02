Im dłużej żyjemy, tym większa szansa na to, że zachorujemy na raka

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Jak wygląda ta walka w czasach pandemii? Chyba nie jest łatwo?

Koronawirus na pewno niczego nam nie ułatwia. Musimy stosować się do wymogów i zaleceń związanych z sytuacją epidemiczną, stosować szereg procedur takich, jak zachowanie odstępu, noszenie maseczek, czasowe oddzielenie pacjentów, ale z drugiej strony na pewno nie zwolniliśmy naszej pracy. Liczba udzielanych porad czy procedur, które robimy od 2019 r., nie uległa zmniejszeniu, a wręcz przeciwnie, wzrosła.

Onkolodzy alarmują, że w czasach pandemii zgłasza się do nich mniej pacjentów, co oznacza, że w końcu trafią, ale już z bardziej zaawansowaną chorobą. Jak to wyglądało w Kaliszu?

U nas to wygląda inaczej, bo liczba porad w ostatnich latach systematycznie rośnie, przybywa pacjentów. W r. 2019 udzieliliśmy 3789 porad, w 2020 - 4962, a w zeszłym roku już 6251. To jest 65 procentowy wzrost w stosunku do 2019 r.