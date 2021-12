Instruktor, który spowodował śmiertelny wypadek na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu pozostanie w areszcie ZDJĘCIA

Do tragedii doszło 1 stycznia br. na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Kierowca bmw, na co dzień współwłaściciel szkoły nauki jazdy, jest podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna doprowadził do czołowego zderzenia z volkswagenem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina z powiatu ostrowskiego. W wyniku poniesionych obrażeń zginął 14-letni chłopak. Jego brat i rodzice zostali ranni.

Podczas pierwszej rozprawy obrona wniosła o wyłączenie jawności postępowania sądowego, jednak sąd wniosek uchylił. Niemniej jednak wszystkie zeznania będą udostępnione publicznie dopiero po zakończeniu postępowania.

W piątek, 3 grudnia, sąd w Kaliszu przedłużył areszt podejrzanemu Mateuszowi J. o kolejne dwa miesiące, do 3 lutego 2022 roku. Proces zmierza ku końcowi, a obrońca wniósł o uchylenie aresztu.