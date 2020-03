Jak Miasto Kalisz dba o zwierzęta bezdomne? Poznaliśmy raport za 2019 rok

Radny dopytuje również o koty wolno żyjące. Na 29 zgłoszonych do leczenia czworonogów zaledwie 4 wymagały zabiegów medycznych. W 2019 roku wykonano 50 zabiegów kastracji kotów wolno żyjących i 85 zabiegów sterylizacji kotek. Poddano także leczeniu 29 kotów.

Według stanu na dzień 17 lutego 2020 r. zarejestrowanych jest 99 karmicieli kotów wolno żyjących, a 59 karmicieli pobierają karmę ze schroniska.

W odpowiedzi na interpelację czytamy też, że w ciągu całego 2019 roku oraz na początku 2020 roku wydano łącznie 60 budek dla kotów wolno żyjących.

Z dokumentacji przedstawionej przez lekarza weterynarii wynika, że był on wzywany do 63 interwencji z udziałem zwierząt, podczas których udzielił pomocy 68 zwierzętom. Do kliniki weterynaryjnej przewieziono 57 zwierząt, a dalszemu leczeniu powypadkowemu poddano następujące zwierzęta: 2 lisy, 33 koty, 1 borsuka, 2 jenoty azjatyckie, 4 kozły sarny, 5 gołębi, 1 gawrona, 5 psów, 1 kunę domową, 2 łabędzie i 1 szczura. Podczas wszystkich interwencji zmarły dwa czworonogi - kozioł sarny oraz kot.