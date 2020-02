Jak segregować odpady? Paragon do zmieszanych, butelka po soku nie do szkła INFOGRAFIKA

Po co segregować odpady? Co do którego kontenera wrzucać? Czym jest recykling i co daje? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące segregacji odpadów.

Recykling to system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu. Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, przerabiając go ponownie po każdym kolejnym wykorzystaniu, do momentu aż straci swój potencjał. Materiał, który po przetworzeniu można wykorzystać ponownie nazywamy surowcem wtórnym. Recykling sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe i zamiast trafić na składowisko, przekształcają się w surowce do produkcji nowych materiałów. Celem recyklingu jest oszczędność energii oraz ochrona dóbr naturalnych. Surowce wtórne przetwarza się po to, by ograniczyć eksploatację surowców pierwotnych, nieodnawialnych (np. ropy naftowej), których ziemskie zasoby gwałtownie się kurczą. Kiedyś wątpliwości budziło to, co dzieje się z posegregowanymi odpadami tuż po tym, jak trafiają do śmieciarki. Obecnie wiemy, że śmieci od razu po zabraniu przesypywane są tam do oddzielnych przegród, dzięki czemu nie ulegają przemieszaniu, a nasz wysiłek nie idzie na marne. Często funkcjonuje także inne rozwiązanie – poszczególne rodzaje śmieci są zabierane przez osobne śmieciarki.

Korzyścią wynikającą z segregacji śmieci, którą możemy odczuć bezpośrednio, jest obniżenie opłaty za wywóz odpadów. Niesegregowanie śmieci skutkuje podniesieniem opłat za tę usługę. Poza tym jednak, przemawiającymi do wyobraźni plusami segregacji oraz minimalizacji odpadów są:

• redukcja zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie pozytywny wpływ na zdrowie człowieka i stan przyrody,

• zmniejszenie ilości zalegających śmieci, a tym samym zmniejszenie ilości składowisk (im więcej odpadów wejdzie do ponownego obiegu i staną się użyteczne, tym mniej przestrzeni zajmować będą wysypiska śmieci),

• ograniczenie ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych,

• zwiększona ochrona surowców naturalnych (np. dzięki recyklingowi papieru, zmniejsza się skala wycinki drzew). Obecnie odpady segregujemy na sześć różnych frakcji: odpady metalowe i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, zmieszane odpady komunalne oraz popiół. Ponadto część odpadów oddawać należy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub specjalnych pojemników, przypisanych jednemu rodzajowy śmieci (np. baterie).

Duża część poszczególnych rodzajów odpadów jest prosta w zaszeregowaniu do konkretnej frakcji. Są jednak również takie, które budzą wątpliwości. Poniżej spis potencjalnych odpadów wraz z przypisaniem ich do konkretnej frakcji: Bateria alkaliczna - PSZOK lub specjalne pojemniki w sklepach

Blister po tabletkach - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Butelka plastikowa po soku - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Butelka szklana po alkoholu - Pojemnik na szkło

Butelka szklana po syropie leczniczym - Pojemnik na szkło

Buty - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Cegła - PSZOK

Cement - PSZOK

Cukier, sól lub mąka - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Długopis - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Drewniana deska do krojenia - PSZOK

Dywan - PSZOK

Dmuchany balon - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Fusy po kawie lub herbacie - Pojemnik na bioodpady

Garnek emaliowany - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Garnek metalowy - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Gazeta - Pojemnik na papier

Gąbka do mycia - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Grzebień do włosów - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Guma do żucia - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Haczyk wędkarski - PSZOK

Igły lub szpilki - PSZOK

Jajka - Pojemnik na bioodpady

Jednorazowe opakowanie po żywności - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Kapsle od butelki - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Kartonik po mleku - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Koperty z foliowymi okienkami - folia: Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne; koperta: Pojemnik na papier

Kości lub ości - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Kredki - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Kwiaty sztuczne - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Kwiaty żywe - Pojemnik na bioodpady

Lusterko - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Ładowarka do telefonu - PSZOK

Masło lub margaryna - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Maszynka do golenia jednorazowa - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Mięso - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Mikrofalówka - PSZOK

Mop - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Nakrętka od słoika - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Nić lub sznurek - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Niedopałki papierosów - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Odchody zwierząt - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Obierki po owocach lub warzywach - Pojemnik na bioodpady

Opakowanie po jogurcie - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Opony samochodowe - PSZOK

Owoce i warzywa - Pojemnik na bioodpady

Panele ścienne/podłogowe - PSZOK

Papierki po cukierkach - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Papier do pakowania prezentów - Pojemnik na papier

Paragon fiskalny - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Pendrive - PSZOK

Pestka po owocu - Pojemnik na bioodpady

Pieczywo - Pojemnik na bioodpady

Pisaki i flamastry - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Płyta CD lub kaseta magnetofonowa - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Popiół (wystudzony!) - Pojemnik do popiołu

Porcelana - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Prezerwatywy - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Przeterminowana żywność - Pojemnik na bioodpady

Przeterminowane lekarstwa - Pojemnik na przeterminowane lekarstwa w aptece

Pudełko po pizzy brudne od tłuszczu - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Puszka po farbie - PSZOK

Puszka po konserwach - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Puszka po napoju - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Rower - PSZOK

Rozbite szkło - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Rozdarte ścierki - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Sery - Pojemnik na bioodpady

Skorupki od jajka - Pojemnik na bioodpady

Skorupki od orzecha - Pojemnik na bioodpady

Skoszona trawa - Pojemnik na bioodpady

Słoik po kompocie owocowym - Pojemnik na szkło

Sprzęt AGD lub RTV - PSZOK

Styropian - PSZOK

Suchy chleb - Pojemnik na bioodpady

Szklane opakowane po kosmetykach - Pojemnik na szkło

Szklanki lub kieliszki - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne (szkło stołowe ma inny skład chemiczny i inną temperaturę topnienia niż np. butelki czy słoiki, dlatego nie wrzucamy go do pojemnika na szkło)

Świeczka - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Tektura - Pojemnik na papier

Toner do drukarki - PSZOK

Torebka papierowa - Pojemnik na papier

Torebka po herbacie - Pojemnik na bioodpady

Tubka po paście do zębów - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Ubrania - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne lub PSZOK lub kontenery na zużytą odzież

Ulotka - Pojemnik na papier

Wacik higieniczny - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Wersalka - PSZOK

Wędliny - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Włosy - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Worki plastikowe - Pojemnik na odpady metalowe i tworzywa sztuczne

Wykałaczka - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Zatłuszczony papier - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Zepsute zabawki dziecięce - PSZOK

Zepsuty majonez - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Zużyte pieluchy - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Żarówka - PSZOK lub specjalne pojemniki w sklepach

Żwirek dla kota - Pojemnik na zmieszane odpady komunalne

Żywa choinka - Pojemnik na bioodpady

