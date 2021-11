Jest pierwszy milion na koncie małej Jagódki! ZDJĘCIA, WIDEO

Festyny, kiermasze, licytacje, udostępnianie zbiórek, wpłaty na konto, a także wyzwania pod hasłem Lemon Challenge czy Pajacyki Challenge, zbiórki kasztanów i zakrętek. Za tym wszystkim stoi już w tej chwili tysiące ludzi, którzy przez kilka miesięcy dokładali swoją cegiełkę do tego, aby Jagódka i jej rodzice mogli cieszyć się z pierwszego miliona złotych na koncie zbiórki. Licznik na portalu Siepomaga.pl pokazał pierwszy milion w poniedziałek.

- W imieniu Jagódki jak i naszym - rodziców, ogromnie dziękujemy każdemu z Was !!! Każdemu kto przyczynił się do takiego wyniku. Nie poddajemy się i mam nadzieję, że będzie to dodatkowy bodziec aby kontynuować wspólne działania ze zdwojoną siłą – napisali na grupie Jagódka kontra SMA rodzice Jagódki.