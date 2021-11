Kalisz. Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii chce się rozwijać i stosować nowe metody diagnostyki ZDJĘCIA

Projekt przygotowany przez kaliski ośrodek zakłada m.in. rozbudowę placówki i wykształcenie kadry.

- Projekt, który zgłaszamy dotyczy rozwoju metod diagnostyki nuklearnej w ośrodku, aby zaopatrzyć w te świadczenia cały region południowo-wschodniej Wielkopolski. Złożyliśmy wniosek do marszałka województwa wielkopolskiego o dofinansowanie na kwotę około 5 mln zł. Pozwoli to na rozbudowę infrastruktury. Pozwoli to także na zakup tzw. laboratorium radiofarmaceutyków. Są to metody, które wykorzystują promieniowanie jonizujące, na czym się znamy, bo tutaj stosujemy radioterapię - tłumaczy prof. Julian Malicki, dyrektor filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu.

Projekt zakłada na początek przeniesienie z ośrodka w Poznaniu dwa już użytkowane urządzenia - aparat PET (pozytonowa tomografia emisyjna) oraz gamma kamerę. Ponadto budynek WCO w Kaliszu trzeba będzie lekko przebudować, aby stworzyć pracownię medycyny nuklearnej.

- Przez pierwsze 2-3 lata tych badań nie będzie dużo, więc nowe urządzenie się nie zamortyzuje. Jako Wielkopolskie Centrum Onkologii kwalifikujemy się do pozyskania nowego aparatu PET. Jak pozyskamy nowy aparat, to wstawimy go do ośrodka w Poznaniu, a tu przeniesiemy ten z Poznania. A za kilka lat będziemy się starać o nowe urządzenie dla Kalisza. To jest właściwa kolej rzeczy. Trzeba racjonalnie wykorzystywać urządzenia - wyjaśnia prof. Malicki.