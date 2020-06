Kalisz: Pikieta przed sądem. Stanęli murem za sędzią Igorem Tuleyą. ZDJĘCIA

- Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem ID SN może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych - przekonują Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Komitet Obrony Demokracji, organizatorzy akcji ”150x150!”

Inicjatorzy akcji dodają, że"polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i od czasu ręcznego sterowania" przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro "przejawia nadzwyczajną aktywność wobec niepokornych sędziów".

- Nasz protest jest ważny, bo sędzia Igor Tuleya jest pierwszym sędzią, który może utracić immunitet, a w konsekwencji i swoją wolność - dodają organizatorzy protestu.