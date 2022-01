Kaliszanin Andrzej Wolniak najszybciej pływał w lodowatym morzu. ZDJĘCIA

Gdynia Winter Swimming Cup to zawody zimowego pływania, odbywające się w polskim Bałtyku, które są okazją do zdobycia punktów Pucharu Świata Federacji International Winter Swimming. Zawsze jest ekstremalnie, a temperatura wody nie przekracza 5 stopni Celsjusza. Tym razem była ciut niższa niż 3 stopnie. Słona woda, wiatr i fale stanowią wyzwanie, które przyciągnęły do Gdyni najlepszych zimowych pływaków z całego świata.

Andrzej Wolniak (rocznik 1954) od kilkunastu lat morsuje, a od kilku lat pływa w zimnej wodzie. Miał już za sobą starty w zimowym Bałtyku, ale zawody w Gdyni były chyba najbardziej wymagającymi, także z tego względu, że popłynął na dwóch dystansach - 100 i 250 metrów. Na obu był najszybszy w swojej kategorii wiekowej.

- Satysfakcja była tym większa, że na 100 metrów wyprzedziłem 10, a na 250 - 13 zawodników młodszych ode mnie - wyjaśni zawodnik reprezentujący barwy Morsów Stawiszyn.