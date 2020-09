Kaliszanin kradł prąd. Kiedy do drzwi zapukała policja ukrył się w wersalce

Funkcjonariusze Policji wspólnie z pracownikami zakładu energetycznego zapukali do drzwi jednego z mieszkań w centrum Kalisza. Z ich ustaleń wynikało, że w tym lokalu mogło dojść do nielegalnego poboru energii elektrycznej.

- Przebywająca w mieszkaniu 17-latka starała się przekonać funkcjonariuszy, że rodziców nie ma w domu. Policjanci nie dali się zwieść zapewnieniem dziewczyny. I już po chwili okazało się, że mieli rację. Ojciec nastolatki, chcą uniknąć odpowiedzialności ukrył się w wersalce, stojącej w jednym z pokoi – mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy KMP w Kaliszu.

Podczas wykonywanych na miejscu czynności ujawniono, że w mieszkaniu wykonano połączenia instalacji elektrycznej w taki sposób, że doszło do całkowitego pominięcia układu pomiarowego – licznika.

38-latek został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu kara pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawca musi dodatkowo liczyć się z konsekwencjami ze strony dostawcy energii, przedsiębiorstwo energetyczne może nałożyć na niego karę pieniężną. Może również wstrzymać dostarczanie energii lub gazu.

- Wszyscy musimy mieć świadomość, że osoby, które nielegalnie pobierają energię elektryczną swoim lekkomyślnym działaniem mogą doprowadzić do tragedii. Każda nieuprawniona ingerencja w instalację elektryczną może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru, a w połączeniu z instalacją gazową przyczynić się do wybuchu gazu i śmierci osób – ostrzega kaliska policja.