Kaliszanki na przeglądzie dla Studiów Piosenki Metro w warszawskim Teatrze Buffo ZDJĘCIA

Podczas spotkania, Janusz Józefowicz zaprosił wszystkich uczestników przeglądu na fragment spektaklu "Romeo i Julia" w 3D. Każdy mógł usłyszeć jak profesjonalnie wykonuje utwór wokalista i jak potrafi zahipnotyzować widza swoimi emocjami. Każdy uczestnik otrzymał od Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy dyplomy. Kolejny przegląd w Teatrze Buffo planowany jest w czerwcu, ale tym razem nie będzie miał charakteru warsztatów, ale będzie to konkurs w którym najlepsi, oprócz nagród, mogą otrzymać propozycje bliskiej współpracy na scenie Teatru Buffo.

Studio Piosenki Metro w Kaliszu prowadzi Natalia Szymańska, certyfikowany trener wokalny. Jest to jedyna osoba w Kaliszu, która posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć w placówce Studio Piosenko Metro. Obecnie wokaliści SPM przygotowują się do koncertu czerwcowego w CKiS z utworami ze spektakli takich jak „Romeo i Julia”, „Polita”, „Piotruś Pan” lub uwielbiane „Metro” oraz przygotowują się do II przeglądu, w którym mają szanse wygrać.