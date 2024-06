Policja w Kaliszu: W jeden dzień siedmiu kierowców straciło prawa jazdy

Nadmierna prędkość oraz niedostosowanie prędkości do panujących warunków, to jedne z najczęstszych przyczyn poważnych w skutkach wypadków drogowych. Jak niebezpieczna może okazać się brawura z kierownicą policjanci przekonują się niemal codziennie. Bagatelizowanie przepisów związanych z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym, to rażąca nieodpowiedzialność kierowców, którzy swoim lekkomyślnym zachowaniem mogą doprowadzić do tragedii na drodze.