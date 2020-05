KKS Kalisz awansował do drugiej ligi! Jest decyzja zarządu WZPN!

Zgodnie z oczekiwaniami władze wielkopolskiej piłki nożnej postąpiły podobnie, jak w przypadku niższych klas rozgrywkowych. W związku z niemożnością bezpiecznego rozgrywania meczów sezon zakończono, pozostawiając zespoły na tych pozycjach, jakie zajęły po ostatniej rozegranej kolejce. Nikt nie spada do IV ligi, a do II awansuje lider, czyli KKS Kalisz.

- Cieszymy się i przygotowujemy do walki o pierwszą ligę w następnym sezonie - powiedział prezes KKS-u Robert Trzęsała.

Przypomnijmy, że wcześniej, na podobnych zasadach, do III ligi awansował m.in. LKS Gołuchów, do V ligi Victoria Skarszew, a do klasy okręgowej Prosna Kalisz.