KKS Kalisz podpisuje drugoligowe kontrakty z zawodnikami i sponsorami. ZDJĘCIA

Kaliski Klub Sportowy poinformował, że na kolejny rok przedłużona została umowa sponsorska z firmami Pretender i G-MART. Kontrakt, z ramienia spółki reprezentującej wspomniane marki, podpisał Grzegorz Werbliński, prezes zarządu Zakładu Przetwórstwa Rolniczego. Pretender i G-MART. Jako sponsorzy premium, będą aktywnie wspierać klub w drugoligowym sezonie.

Warunki dalszej współpracy z firmą Pretender i G-MART są, jak zaznacza Robert Trzęsała, prezes KKS-u, bardzo korzystne.

- Szczegółów nie będziemy zdradzać, ale zapewniam, że pan Grzegorz Werbliński zaoferował KKS-owi solidne wsparcie na kolejny sezon na drugoligowym poziomie. Obecnie jest to nasz partner premium, bez którego awans do II ligi nie byłby możliwy. Mimo ostatniego sukcesu, w postaci mistrzostwa, pan Grzegorz nadal zainteresowany jest dalszym rozwojem naszego seniorskiego zespołu. Forma współpracy się nie zmieniła - patrzymy w przyszłość i kreślimy długofalowy plan działania - mówił z zadowoleniem prezes KKS-u Robert Trzęsała.

Pretender i G-MART wspierają „Trójkolorowych” od sezonu 2016/2017. Pierwsza z firm Pretender to największy krajowy producent karm dla psów i kotów. Druga jest dostawcą kompleksowych usług logistycznych oraz transportowych.

Klub przedłużył kontrakty z czterema podstawowymi zawodnikami. Na boiskach II ligi na pewno zobaczymy Adriana Łuszkiewicza, Kamila Kosuta, Mateusza Mączyńskiego oraz Mateusza Gawlika,

– Cieszę się, że sfinalizowaliśmy rozmowy z tymi piłkarzami. Jestem przekonany, że ich wkład w awans do II ligi zaprocentuje także w nowym sezonie. – skomentował Robert Trzęsała, prezes KKS-u Kalisz. – Decyzje personalne podejmujemy w sposób rozważny i przemyślany, poprzedzając je szeregiem dyskusji oraz analiz. Liczę, że kadra potwierdzi swoją siłę, a wybory okażą się trafione.

Pod zdjęciami krótka informacja o każdym zawodniku.