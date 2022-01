Kolędowanie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. ZDJĘCIA

Kolędowanie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Dużym zainteresowaniem cieszył się niedzielny koncert świąteczny wokalistów studia wokalno-artystycznego Piano Song. Występ utalentowanych dzieci oraz młodzieży odbył się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W repertuarze pojawiły się takie pieśni i kolędy polskie, jak „Mizerna cicha” czy „Bosy Pastuszek”, ale organizatorzy zadbali również o pieśni anglojęzyczne, jak „Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow!”. Występ odbył się pod dyrekcją Anny Kowalkiewicz-Oligny, właścicielki i założycielki Studia Wokalno-Artystycznego Piano Song w Kaliszu.