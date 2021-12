Koncert świąteczny dla „Wigilii na kaliskim rynku” w Akceleratorze Kultury. ZDJĘCIA

To był wieczór spędzony w prawdziwie świątecznym nastroju. W Akceleratorze Kultury odbył się Koncert Świąteczny dla „Wigilii na kaliskim rynku”. Środowy koncert był kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce w sobotę na Głównym Rynku.

Koncert został podzielony na trzy części. Dla gości wystąpili uczniowie szkoły muzycznej Talent Studio oraz wokaliści ze studia piosenki Metro w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim z takimi piosenkami, jak „Noel”, „Snowman” oraz „Mario czy już wiesz”, a także z Kolendami o tytułach „Gloria”, „Oj maluśki” czy „Anioł pasterzom mówił”.

- Dziś śpiewają uczniowie szkoły muzycznej Talent Studio oraz wokaliści ze studia piosenki Metro w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim. Są to dzieci oraz młodzież. Dorośli również są, jednak w większości są to dzieci. Koncert jest podzielony na trzy części. Niestety dziś od rana dostaliśmy mnóstwo SMS-ów mówiących, że dzieci z powodu kwarantanny bądź jelitówki nie dotrą. Wykruszyło się nam z trzydzieści osób. Miało być mniej więcej pięćdziesiąt uczestników, ale że w Akceleratorze mieści się do siedemdziesięciu to żeby nikogo nie denerwować, żeby się nikt nie bał, podzieliliśmy wydarzenie na trzy części, żeby każdy mógł się pojawić i żeby było kameralnie - mówi Natalia Szymańska, dyrektor Szkoły Muzycznej Talent Studio i opiekun Studia Piosenki Metro w Ostrowie Wlkp. i w Kaliszu.