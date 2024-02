Koncert Walentynkowy „When I fall In Love” w Koźminku

- Warto przyjść, samotnie, bo i tak będzie "Love in the air", albo przysłowiową drugą połówką – zachęca Tomasz Potemkowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.

Kilka słów o Adamszewskim i Szwaju

Jan Adamczewski to saksofonista, aranżer i kompozytor. Najczęściej inicjator wielu wydarzeń muzycznych w Poznaniu i Wielkopolsce, takich jak: koncerty jazzowe, jam session, warsztaty i audycje muzyczne. Jan Adamczewski na koncertach sięga po swoje kompozycje, standardy muzyki filmowej, popowej i jazzowej, które są zarejestrowane na płytach: „Feel The Moment”(2022), „Una Escultura”(2019), „Sax Buster”(2016), „Jan Adamczewski”(2013), „Chopin Profanum” (2011). Jan Adamczewski został wyróżniony nagrodą dla najlepszego instrumentalisty XIV Big Band Festiwalu w Nowym Tomyślu w 2009 r. Prowadzony przez Jana Adamczewskiego Sharp Eleven Big Band otrzymał wyróżnienie na Big Band Festiwalu w Nowym Tomyślu w 2011 r.

Jacek Szwaj to pianista, wokalista i kompozytor. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Jazzu Akademii Muzycznej oraz w POSM II st. im Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Jacek Szwaj jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in: zdobywcą Pierwszej Nagrody i tytułu Transatlantyk Instant Composer 2012, na konkursie Instant Composition Contest 2012 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk. Ten doroczny konkurs natychmiastowej improwizacji do obrazu, jest do dzisiaj jedynym tego typu wydarzeniem na świecie. Koncertuje głownie solo oraz z projektem JACEK SZWAJ TRIO, który współtworzy wraz z Damianem Kostką (kontrabas) i Mateuszem Brzostowskim (perkusja). W tym roku ukaże się kolejny album tej formacji. Jacek Szwaj jest również pianistą Hanny Banaszak, współpracował w różnych projektach ze znakomitymi artystami sceny polskiej i międzynarodowej. Jego aktywność wykracza daleko poza obszary jazzowego mainstreamu. Intensywnie działa na polu twórczości związanej z muzyką klasyczną, musicalem i filmem.