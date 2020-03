Koronawirus. Mamy najnowsze informacje z Kalisza i z powiatu kaliskiego

Obecnie w Kaliszu trzy osoby są hospitalizowane (jedna zarażona), 19 objętych kwarantanną, a 95 - nadzorem epidemiologicznym. Na ogólnopolskiej mapie zarażonych wirusem można znaleźć informację o dwóch osobach z Kalisza, ale nie potwierdza tego ani szefowa kaliskiego sanepidu Anna Napierała, ani rzecznik kaliskiego szpitala Paweł Gawroński.

Już wiadomo, że pacjenta leżącego w kaliskim szpitalu, a mieszkającego w Koźminie, zaraził syn, który wrócił z Belgii. On sam już trafił do szpitala w Poznaniu. Jak informuje Natalia Snadna z Powiatowej Stacji Sanitoarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, ustalono już, że z tymi dwoma chorymi kontaktowały się do tej pory dwie rodziny. Cztery osoby już ustalono i zostaną poddanie kwarantannie. Trwa ustalanie - ile innych osób z drugiej rodziny miało kontakt z mężczyzną, pracującym w Belgii.