Koronawirus. Pierwsi ozdrowieńcy opuścili kaliski szpital

Jak poinformował szpital w Kaliszu, w czwartek, 9 kwietnia, oddział zakaźny opuściło dwoje pacjentów, którym udało się przezwyciężyć chorobę COVID-19 wywołaną zakażeniem koronawirusem. To osoby w wieku 65 i 69 lat, które trafiły do lecznicy w stanie średnim. Leczenie przebiegło jednak pomyślnie. Ponowne testy dały wynik ujemny, co oznacza, że pacjenci zostali wyleczeni. W dobrym zdrowiu mogli oni wrócić do swoich domów.

Na oddziale zakaźnym szpitala w Kaliszu wciąż przebywa kilkunastu pacjentów.