Koronawirus. Powiat kępiński nowym ogniskiem zakażeń w regionie. Jedna ofiara śmiertelna [17.05.2020]

Kolejne przypadki zakażeń w Wielkopolsce. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem u 25 osób w regionie. Są to:

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu z powodu Covid-19 zmarła 85-letnia kobieta, mieszkanka powiatu kaliskiego.

W związku z rosnąca liczbą zakażeń, starosta kępiński Robert Kieruzal, wystąpił z apelem do mieszkańców powiatu.

- W tym miejscu apeluję o spokój i nieuleganie niepotrzebnym emocjom. Proszę o pełną współpracę ze służbami i przede wszystkim zastosowanie się do ich wytycznych. Nie oceniajmy niepotrzebnie i sami starajmy się odpowiednio zadbać o własne bezpieczeństwo. Minimalizujmy ryzyko kontaktu i powstrzymajmy się od niepotrzebnych negatywnych krzywdzących ocen. Zapewniam Państwa ze podjęte działania są adekwatne do zaistniałego zagrożenia i w pełni monitorowane przez służby sanitarne. Osoby zakażone i ich otoczenie poddawani są kwarantannie i odpowiedniemu nadzorowi. Zespół pobierający próbki utworzony przez SPZOZ w Kępnie od początku epidemii pracuje każdego dnia. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za współpracę całemu zespołowi wymazowemu, pracownikom kępińskiego szpitala, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie. Mam nadzieję, że współpraca wszystkich wyżej wymienionych osób i instytucji przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzenianiu się wirusa w naszym regionie - mówi starosta kępiński.