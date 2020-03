Koronawirus. Prezydent Kalisza apeluje o pomoc seniorom

Prezydent Krystian Kinastowski zaapelował o szczególną pomoc dla seniorów – grupy najbardziej narażonej na zakażanie koronawirusem. Solidarność sąsiedzka może objawiać się chociażby poprzez pomoc w zakupach. Osoby starsze powinny bowiem najbardziej ograniczyć przebywanie poza domem. Włodarz miasta zaapelował też do przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o dezynfekowanie domofonów i klamek do drzwi wejściowych do klatki.

Plakaty informujące o akcji "Pomóżmy seniorom", zachęcające do samopomocy sąsiedzkiej zostaną wywieszone na kaliskich osiedlach.