Koronawirus. Szpital w Kaliszu apeluje o pilną pomoc dla kaliskiego ośrodka Salus. WIDEO

- Pracujemy dosłownie całą dobę. Mamy pod opieką osoby starsze , schorowane, niewstające z łóżek, wymagające przewijania, karmienia, bliskiego kontaktu. Cały czas boimy się, że ich zarazimy. A do tego zaczyna nam po prostu brakować sił, jesteśmy osłabieni, jest nas za mało – mówi Ewa Goździewicz, dyrektor Centrum. - Nie możemy odejść od łóżek podopiecznych, ale podchodząc do nich ryzykujemy ich życie. Stosujemy wszelkie środki ochrony, ale to po prostu szaleństwo, że się nimi opiekujemy w takim stanie.

Do apelu o pomoc placówce włączył się kaliski szpital. W ubiegły piątek lecznica wypożyczyła ośrodkowi próbówki do wymazów do badań wirusologicznych, a szpitalny kierowca zawiózł pobrane próbki do laboratorium do Poznania.