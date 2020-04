Koronawirus. Dramatyczna sytuacja w Centrum Opieki Długoterminowej „Salus” w Kaliszu i apel o pomoc

Centrum Opieki Długoterminowej „Salus” w Kaliszu w Wielki Czwartek poddano kwarantannie, po tym, jak stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 jednej z pacjentek. Kobieta trafiła do placówki z oddziału udarowego kaliskiego szpitala 20 marca. Pacjentkę przyjęto kilka dni przed wykryciem w szpitalu koronawirusa. Jak tłumaczy szefowa placówki, mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa sanitarnego, jakie Centrum wprowadziło zaraz po dotarciu wirusa do Polski, doszło do kolejnych zarażeń. Także wśród personelu. Dotychczas w kaliskim „Salusie” stwierdzono blisko dwadzieścia przypadków zakażeń. Jedna osoba zmarła.