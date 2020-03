Koronawirus. W Kaliszu trwa społeczna akcja szycia maseczek, które trafiają do potrzebujących ZDJĘCIA

- Zaczęliśmy szyć maseczki, bo usłyszeliśmy że ich brakuje. Dla pań w sklepie i zwykłych ludzi. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, że brakuje ich w służbie zdrowia - tłumaczy inicjator akcji Arkadiusz Mazan. - A teraz stwierdziliśmy że trzeba pomagać jeszcze bardziej, bo brakuje dla tych, co mają nas ratować

W efekcie maseczki uszyte przez kilka pań trafiły do kaliskiego szpitala, m.in. na onkologię, wielu osób starszych lub walczących z nowotworem, osób na kwarantannie w Kaliszu i w Gołuchowie, fundacji "Z godnością", cały czas pracujących fizjoterapeutów, kaliskich listonoszy, a nawet do szpitala ginekologiczno-położniczego Polna w Poznaniu.

Cały czas potrzebna jest pomoc.

-- Może są jeszcze w Kaliszu osoby, które mają w domu starego łucznika mogą nam pomóc. Potrzebujemy materiałów, sznurków, tasiemek, gumek. Może macie jakieś dojścia do pasmanterii czy sklepów z materiałami? Pod Kaliszem mieszka pani Ewa, która sprzedaje nam materiały za grosze, żeby pomóc. Możecie kupić u niej i nam przekazać. Ja trzeba Artur pojedzie I przywiezie. Później potniemy i rozdzielimy na dziewczyny - apeluje Karolina Mikuła, która również szyje maseczki.