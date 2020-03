Koronawirus. W polskich więzieniach dotychczas nie stwierdzono zakażenia

W polskich więzieniach dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

- Zgodnie z zaleceniami GIS, 32 osadzonych, którzy przed umieszczeniem w zakładzie karnym przebywali w krajach, gdzie występuje koronawirus, zostali poddani profilaktycznej obserwacji w warunkach izolacji. Żaden z nich nie ma objawów choroby. Dziewięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej znajduje się w kwarantannie. Przebywają oni w swoich domach i są pod stałym nadzorem sanepidu. Nie mają objawów chorobowych - mówi ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

10 marca do aresztu śledczego w Świdnicy nie przyjęto mężczyzny doprowadzonego przez policję, który podejrzany był o zakażenie koronawirusem. Policjanci przewieźli go do szpitala zakaźnego we Wrocławiu, gdzie do tej pory przebywa. Decyzją sądu rejonowego mężczyzna otrzymał odroczenie terminu wykonania kary pozbawienia wolności.

- Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach - radzi rzeczniczka. - Od 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, podejmowana jest decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki - dodaje.