Koronawirus. Zakażenia wykryto wśród załogi firmy Sun Garden w Malanowie

Po tym, jak potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia u jednej z pracownicy firmy Sun Garden, w Starostwie Powiatowym w Turku zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego, w celu podjęcia koniecznych działań do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy oraz mieszkańcom powiatu.

Dyrektor Sun Garden Witold Jarecki przedstawił bieżącą sytuację oraz procedury dotyczące wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i środków ostrożności w zakładzie. Z kolei starosta turecki ponownie zaapelował do włodarzy gmin powiatu o ciągłe komunikowanie mieszkańcom o przestrzeganiu reżimu sanitarnego i bezwzględne noszenie maseczek, dezynfekowanie rąk i zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Uzgodniono, że w dniach od 30 czerwca do 3 lipca w godzinach od 10.00 do 19.00 (ostatniego dnia do godz. 14.00), przeszkoleni żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku, będą pobierali wymazy od pracowników Sun Garden w Malanowie na obecność koronawirusa. Plac zostanie przygotowany na terenie zakładu.

Dodatkowo w dniach od 2 do 3 lipca będzie możliwość bezpłatnego badania mieszkańców Powiatu Tureckiego. Całość zostanie zorganizowana w formie mobilnego punktu poboru wymazów „Test&Go”, czyli bez wysiadania z samochodu z rozszerzoną formułą również dla pieszych.

Sun Garden to największy pracodawca w powiecie tureckim. Pracuje tu około 2000 osób z całego regionu. Firma zajmuje się produkcją mebli ogrodowych, łóżek, materacy, a także tekstyliów domowych i artykułów pościelowych.