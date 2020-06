Krzysztof Misiejuk pozostanie w zespole Energa MKS Kalisz. ZDJĘCIA

Krzysztof jMisiejuk est wychowankiem SMS-u Gdańsk, skąd po zakończeniu nauki trafił do ŚKPR Świdnica. W świdnickim klubie występował razem z nowym rozgrywającym MKS-u, Stanisławem Makowiejewem. Obaj zawodnicy bardzo dobrze wspominają tamte czasy. Do Kalisza obrotowy trafił właśnie z ŚKPR-u wzmacniając pierwszoligowy MKS. Z kaliskim zespołem Krzysztof wywalczył awans do PGNiG Superligi i reprezentuje jego skład na ekstraklasowych parkietach nieprzerwanie od trzech sezonów. W trakcie całej kariery w Kaliszu obrotowy rozegrał 139 meczów, w których rzucił 182 bramki.

W nowym sezonie Krzysztof Misiejuk będzie miał dużą konkurencję na pozycji obrotowego i podstawowego obrońcy. Do składu kaliskiej drużyny dołączyli Piotr Krępa ze Stali Mielec oraz utytułowany Mateusz Kus z Motoru Zaporoże.

Nowym trenerem kaliskiego zespołu został Tomasz Strząbała. W składzie na przyszły sezon klub potwierdził dotychczas kontrakty następujących zawodników: