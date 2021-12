Książnica Pedagogiczna w Kaliszu zaprasza na spotkanie autorskie z Michałem Ogórkiem

Mówi o sobie, że jest rówieśnikiem warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Zaczął pisać oczywiście przez przypadek. W 1989 r. przyszedł do "Gazety Wyborczej" i pracuje w niej do dziś jako felietonista, poza tym satyryk, dziennikarz, krytyk filmowy. Autor takich książek jak m.in. "Przewodnik po Polsce", "Najlepszy Ogórek, czyli kalendarz na każdy rok", "Polska Ogórkowa", współautor książek "Kiełbasa i sznurek", "Na drugie Stanisław. Nowa księga imion".

Niedawno ukazała się kolejna książka "A bodaj Ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy". To zapis rozmowy rzeki znanej i lubianej pary Jerzy Bralczyk - Michał Ogórek. Autorzy przekomarzają się i dyskutują o humorze specyficznie narodowym, regionalnym, charakterystycznym dla profesorów, aktorów, a nawet dla Pana Boga. Skaczą z epoki do epoki, od polityki do piosenki, od kabaretu do komedii - i z powrotem, cały czas w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co nam daje humor, jakie potrzeby zaspokaja.