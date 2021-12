Niebawem finał Szlachetnej Paczki. Poszukiwani darczyńcy i kierowcy

Weekend cudów to bardzo trudne logistycznie zadanie. Wszystko trzeba zorganizować tak, żeby

w jeden weekend te paczki trafiły do wszystkich rodzin.

- Ważne jest to, żeby darczyńcy mogli przywieźć to na magazyn, a my z wolontariuszami i osobami zaangażowanymi, żebyśmy mogli rozwieść to do rodzin. Dlatego potrzebujemy wsparcia i zwracamy się z apelem: jeśli ktoś może wspomóc naszą ekipę SP w Kaliszu przy rozwożeniu paczek. Potrzebne są osoby, które posiadają busy lub większe samochody dostawcze, które będą w stanie pomóc naszym wolontariuszom przy dostarczaniu paczek, zachęcamy do pomocy – prosi Katarzyna Muszalska.