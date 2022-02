Kup sobie wieżę ciśnień! PKP sprzedaje nieruchomości w Wielkopolsce. W jakim są stanie? Oto najnowsze oferty i zdjęcia

Wieża ciśnień w Wielkopolsce na sprzedaż. PKP sprzedaje nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządzają ponad 100 tys. nieruchomości w kraju. Część z nich regularnie wystawiana jest na sprzedaż. W ofercie pojawiają się nie tylko lokale mieszkalne, ale też lokale usługowe czy grunty.

Niektóre propozycje to prawdziwe perełki. Chcesz mieć swoją wieżę ciśnień? Teraz to nie problem. Między innymi taką nieruchomość ma do sprzedania PKP w Wielkopolsce. Ceglano-żelbetowy budynek o powierzchni 86,70 m2 i obwodzie 33 m można wraz z działką (614,00 m2) nabyć w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego. Cena wywoławcza? 130 000 zł.

Opłaca się? Sprawdź jak wygląda i zobacz co jeszcze Polskie Koleje Państwowe sprzedają w Wielkopolsce.