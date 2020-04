Lekarze przestrzegają: Nie bójmy się zgłaszać objawów kardiologicznych!

Choroby serca to jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Osoby, które już mają choroby sercowo-naczyniowe są szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem. Nie tylko ciężej przechodzą chorobę, ale również częściej umierają z powodu COVID-19.

Kondycja naszego serca zależy w dużej mierze od nas samych - właściwa dieta i zdrowy styl życia są szczególnie ważne teraz, w czasie epidemii. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zwraca w tym czasie szczególną uwagę na wypełnianie zaleceń lekarzy przez pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi i nie bagatelizowanie objawów schorzeń kardiologicznych.

Na ciężki przebieg COVID-19 składa się wiele czynników, m.in. wiek pacjenta. Śmiertelność u osób poniżej 50. roku życia z powodu infekcji koronawirusa to ok. 1 proc., a rośnie już do 1,5 proc. dla osób powyżej 50 lat. Następnie wzrasta do 3,6 proc. dla osób powyżej 60 r.ż. i aż do 8 proc. u osób powyżej lat 70 i tak dalej.