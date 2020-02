Lions Club Calisia zaprasza na koncert charytatywny big bandu Fabryka Wełny

Fabryka Wełny to zupełnie nowa inicjatywa łódzkich muzyków, którzy postanowili założyć dużą orkiestrę jazzową grającą w składzie charakterystycznym dla klasyczny big bandów: saksofony, puzony, trąbki i sekcja rytmiczna.

Artyści to nauczyciele akademiccy, muzycy Filharmonii Łódzkiej, Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Łodzi, członkowie wielu znanych polskich zespołów jazzowych i rozrywkowych. Big Band to przede wszystkim muzyka swingowa. Staramy się, żeby nasi słuchacze mogli usłyszeć „na żywo” muzykę ze „złotej ery jazzu” z połowy ubiegłego wieku kiedy to grały słynne orkiestry Benny Goodmana, Counta Basiego, Duke’a Ellingtona czy Woody’ego Hermana – komentuje saksofonista Jakub Raczyński.

Co stanowi o niewątpliwej wyższości big bandu nad innymi orkiestrami? To, że przy orkiestrze symfonicznej nie da się tańczyć, a przy tanecznej nie da się wysiedzieć. Za to przy big bandzie – pełna wolność i dowolność! – dodaje muzyk.