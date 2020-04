"Wojownik z miłości" Bartasa Szymoniaka zajmował ostatnio 13. miejsce na Liście Przebojów Trójki i jest coraz bliżej czołowej dziesiątki.

Kolejne notowanie dziś, a głosować można do godziny 12. Żeby oddać głos, należy wejść na stronę LISTA PRZEBOJÓW TRÓJKI , zarejestrować się i zagłosować na piosenkę "Wojownik z miłości" Bartasa Szymoniaka.Dodajmy, że nowy przebój absolwenta IV LO w Kaliszu pochodzi z niedawno wydanej płyty pod tym samym tytułem. "Wojownik z miłości" jest trzeci tydzień z rzędu na liście przebojów Polskiego Radia Rzeszów.„Wojownik z miłości” to trzeci solowy krążek Bartasa, na którym oprócz autorskich tekstów artysty, sa także jego oryginalne interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana, co w warstwie poetyckiej jest nawiązaniem do poprzedniego albumu – „Alarm”. Utwór artysta zadedykował swoje córce Glorii, która wzięła udział w zdjęciach do clipu.