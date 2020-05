Marta Walczykiewicz na kwarantannie. ZDJĘCIA, FILM

Marta Walczykiewicz jest na kwarantannie we własnym domu od 22 kwietnia. Towarzyszy jest koleżanka z kadry narodowej Justyna Iskrzycka. Nasze reprezentantki nie tracą jednak czasu i trenują, mając nadzieję, że w tym roku odbędą się jeszcze jakieś zawody.

Ponieważ mieszkanie wicemistrzyni świata w sprincie jest znakomicie wyposażone w profesjonalny sprzęt np. ergometr kajakowy, można wykonywać praktycznie te same ćwiczenia co na siłowni.

- Brakuje mi tylko wody - przyznaje kaliszanka.

Kwarantanna kończy się w środę, 6 maja, a już w następny poniedziałek, 11 maja obie kajakarki wyjeżdżają na zgrupowanie kadry narodowej do Wałcza.

Trening na ergometrze kajakowym