Miasto Kalisz przekazało PCK i policji testy do wykrywania narkotyków ZDJĘCIA

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wykorzystają testy do realizacji działań prewencyjnych, skierowanych do uczniów kaliskich szkół, a także do badań osób nieletnich, podejrzewanych o zażywanie narkotyków. PCK natomiast spożytkuje je podczas przyjmowania osób bezdomnych do noclegowni oraz ogrzewalni w sytuacji, kiedy ich zachowanie będzie wskazywało na użycie jakiegoś środka psychoaktywnego.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wiceprezydent Mateusz Podsadny przekazał na ręce komendanta policji Dariusza Bieńka i Natalii Barańskiej, kierownik biura PCK w Kaliszu, 270 testów.

- Cieszę się, że dzięki przekazanym testom mieszkańcy Kalisza będą mogli czuć się bezpieczniej. To bardzo ważne, by przeciwdziałać skutkom zażywania substancji psychoaktywnych - powiedział wiceprezydent Mateusz Podsadny.

Przekazane testy zostały w kwocie prawie 4000 zł, zakupione ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.