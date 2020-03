Miasto Kalisz uruchamia pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Na co mogą liczyć?

Pakiet obejmuje możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych. Są wśród nich podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Aby uzyskać ulgi, dotyczących miesięcy od marca do maja włącznie, konieczne jest złożenie wniosku.

- Można to zrobić bez przychodzenia do urzędu. Wniosek, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, można przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub mailem albo poprzez tradycyjną pocztę. Do wniosku należ dołączyć dokumenty potwierdzające brak możliwości zapłaty podatku w wyniku np. spadku obrotów informuje Juliusz Kowalczyk z Urzędu Miasta Kalisza.