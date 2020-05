Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu ponownie otwarta

Z uwagi na pandemię, wypożyczanie książek odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są do stosowania własnych środków ochrony osobistej, takich jak maseczki czy przyłbice. Czytelnicy nie będą mieć swobodnego dostępu do regałów, czytelni oraz działów regionalnych i specjalnych.

Samo oddawanie książek także odbywać się będzie zgodnie z procedurą, mającą zapewnić bezpieczeństwo: czytelnik będzie trzymał zwracaną książkę w ręce, bibliotekarz zeskanuje jej kod, po czym czytelnik wkłada ją do wskazanego kartonu. Po każdym powrocie z wypożyczenia będzie przebywała 10 dni na kwarantannie. Zaleca się korzystanie z elektronicznego katalogu i składania zamówień przez Internet.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu informuje ponadto, że nie naliczyła kar za przetrzymywanie książek w czasie jej zamknięcia, tzn. od 12 marca do 12 maja. Czytelnicy proszeni są o rozliczenie zaległości finansowych powstałych przed zamknięciem książnicy. W najbliższym czasie nie będą pobierane opłaty za aktywację karty bibliotecznej.