Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu poleca kolejną książkę na weekend

- Barcelona, rok 1799; w pokoju hotelowym znaleziono śpiewaczkę z poderżniętym gardłem i nożem wbitym w serce. Niech Was nie zmylą przypadkowe ofiary; mimo takiego początku "Jaśnie pan" nie rozwinie się w kryminał. To studium chciwości, żądzy władzy i seksualnej dominacji. Oczywiście wszystko opisane wspaniałym barwnym językiem, stanowiącym znak rozpoznawczy Cabré - zachęca do przeczytania Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu.

