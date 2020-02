Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza na wystawę "Od projektu do wyrobu. Drukowane tekstylia XX i XXI w."

Publiczność miała wówczas okazję zapoznać się z tkanymi dziełami sztuki polskiej i europejskiej. Tym razem, by przybliżyć kolejną technikę i pokazać własne zbiory, wybrano drukarstwo. Jest to bardzo popularny sposób uzyskiwania barwnych wzorów na tkaninach, obecnie także dzianinach, znany od najdawniejszych czasów. Barwnie drukowane perkale i batysty wędrowały do Europy z Indii, Japonii. Stały się bardzo modne w wieku XVIII i dały początek manufakturom angielskim, niderlandzkim, francuskim i innym. Prawdziwy rozkwit drukarstwa nastąpił w wieku XIX – wraz z rewolucją przemysłową. Pojawiły się duże fabryki włókiennicze w Łodzi (m.in. Scheiblera, Geyera), Pabianicach, Żyrardowie, produkujące także drukowane tkaniny.

W XX w. pojawiły się fabryki kaliskie: Pluszownia i Bielarnia, dostarczające drukowanych pluszy, aksamitów oraz jedwabiów. Po II wojnie światowej wszystkie upaństwowione, otrzymały nowe nazwy, ale nadal wytwarzały przepięknie drukowane tekstylia o wielorakim zastosowaniu. Dziś poza kaliskim „Runotexem” niewiele z nich działa. Pozostały próbniki tkanin i dzianin, niektóre maszyny, urządzenia drukarskie oraz ludzie i ich wspomnienia. Z tego właśnie zrodziła się kolekcja oraz wystawa w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.