Najstarsza w grodzie nad Prosną Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętowała jubileusz 70-lecia. ZDJĘCIA

Jubileusz była okazją do przypomnienia historii powstawania kolejnych osiedli - "Kalińca", "Serbinowa" (poprzednio 25-lecia), "Widoku", "Asnyka" i "Korczaku". Władze spółdzielni odebrały życzenia od gości, a same podziękowały długoletnim pracownikom.

- Przede wszystkim to jest ta codzienna praca ludzi, którzy dbają o prządek na osiedlach, wykonują bieżące naprawy czy pracują w administracjach. Obecnie nasza spółdzielnia zatrudnia ponad 120 osób, a kiedyś było nawet ponad 200 pracowników. Ale na co dzień współpracujemy z szeregiem firm usługowych, remontowych, ubezpieczeniowych bez których nie dało by się załatwić wielu spraw. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta współpraca będzie dalej układała się pomyślnie, by naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej na naszych osiedlach - mówi prezes Włodzimierz Karpała.

Spółdzielnia powstała na zebraniu założycielskim 26 sierpnia 1948 roku. Do 1957 roku Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała lub nadbudowała 6 budynków. W latach 1957-1968 wybudowano pierwsze kaliskie osiedle mieszkaniowe nazwane „Kaliniec”. Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa budowała także bloki mieszkaniowe na terenie Opatówka, Skalmierzyc, Mycielina i Żelazkowa.