Niższe ceny paliw na stacjach benzynowych w Kaliszu. Do zmian przyczynił się spadek cen ropy i koronawirus ZDJĘCIA

PKN Orlen zaznacza, że w obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, część społeczeństwa, ze względów sanitarnych korzysta z własnych aut w miejsce komunikacji zbiorowej. Klienci, korzystający z oferty stacji koncernu, przy tym samym budżecie, będą dłużej jeździć na jednym baku paliwa. To także korzystne rozwiązanie dla przedstawicieli służb mundurowych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Ceny paliw jednak obniżyły się znacząco na stacjach innych koncernów, zarówno BP, Shell czy Circle K.

Ceny paliw na poszczególnych stacjach w Kaliszu:

Circle K przy rondzie Westerplatte: ON - 4,54, 95 - 4,54, 98 - 4,89, LPG - 1,99;

Orlen przy ul. Poznańskiej ON - 4,54, 95 - 4,54, LPG - 1,99

Amic Energy przy Wojska Polskiego: ON - 4,44, 95 - 4,48, LPG - 1,94;

Shell przy ul. Stawiszyńskiej: ON - 4,64, 95- 4,64, LPG - 1,99

BP przy Wojska Polskiego: ON - 4,59, 95- 4,59, LPG - 2,06

Stacja paliw przy supermarkecie Carrefour: ON - 4,50, 95 - 4,50 98 - 4,94, LPG - 1,98