Noc konfesjonałów w Kaliszu. Gdzie skorzystać z Sakramentu Pojednania?

W ramach kaliskiej nocy konfesjonałów dyżury spowiednicze będą w następujących kościołach: katedra św. Mikołaja, bazylika św. Józefa, sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (oo. Jezuici), sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ulica Asnyka), kościół św. Ap. Piotra i Pawła (osiedle Dobrzec), kościół Opatrzności Bożej (ulica Polna).

Noc konfesjonałów w Kaliszu, to działanie duszpasterskie skierowane szczególnie do tych, którzy pracują do późna, żyją w zabieganiu, do powracających z pracy za granicą, ale także do wszystkich, którzy w atmosferze ciszy i spokoju będą mogli zatrzymać się i skorzystać z tego specjalnego czasu spowiedzi, by w ten sposób duchowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Kapłani będą oczekiwać w konfesjonałach z Sakramentem Pojednania.