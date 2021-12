Nowy samochód dla kaliskiej policji. Od prezydenta pod choinkę ZDJĘCIA

Prezydent Krystian Kinastowski w obecności nadinspektora Piotra Mąki - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz inspektora Dariusza Bieńka - Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu przekazał nowy samochód na potrzeby kaliskiej komendy. To mały hyundai i20.

- Zależy nam na bezpieczeństwie kaliszan. Dlatego systematycznie wspieramy Komendę Miejską Policji w Kaliszu - mówi prezydent Krystian Kinastowski.

Przekazane w środę, 15 grudnia, auto będzie służyło jako nieoznakowany radiowóz. Samochód ma moc 84 KM, pięć biegów i wyposażony jest w klimatyzację manualną. Koszt jego zakupu to 51 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły ze środków zaoszczędzonych na badaniach osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, zwróconych przez policję do budżetu miasta.