Obwodnica Kalisza. Czy zostanie wpisana w rządowy program stu obwodnic?

Poseł Jan Mosiński w listopadzie skierował pismo do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem, czy planowana obwodnica Kalisza ma szansę znaleźć się w zapowiadanym przez premiera Mateusza Morawieckiego programie budowy stu obwodnic?

Jak tłumaczy Rafał Weber, założeniem nowego programu będzie budowa nowych obejść miejscowości w ciągach dróg krajowych tam, gdzie uzasadniają to ważne czynniki ruchowe, czy społeczne.

Jednocześnie poseł Jan Mosiński zapewnił, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie tak zwanego wariantu trzeciego przebiegu obwodnicy Kalisza, który uznawany jest za najkorzystniejszy dla miasta.

- Podtrzymuję stanowisko i konsekwencję działań z mojej strony jak i pozostałych parlamentarzystów, którzy podczas spotkania 1 kwietnia 2019 roku z prezydentem Krystianem Kinastowskim poparli wariant trzeci obwodnicy, który jest korzystny nie tylko dla miasta Kalisza, ale również bezpieczny dla mieszkańców Kalisza – dodaje poseł Mosiński.

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się jednak samorząd Nowych Skalmierzyc, uznając, że jest on „forsowany za jego plecami”.

- Dochodzą do mnie słuchy, że władze Nowych Skalmierzyc zabiegają o to, aby rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zmieniła uchwałę zarządu AKO tak, aby rada przyjęła koncepcję poprowadzenia trasy zgodnie z oczekiwaniami burmistrza Nowych Skalmierzyc. W związku z tym wyrażam daleko idące zaniepokojenie i wystąpię do władz samorządowych Ostrowa Wielkopolskiego oraz ościennych gmin w powiecie ostrowskim i ewentualnie pleszewskim, żeby władze z tych ośrodków zachowały daleko idącą niezależność jeżeli chodzi o angażowanie się w spór między częścią osób, władzami Miasta Kalisza a Nowymi Skalmierzycami - dodaje Jan Mosiński.