Ogród deszczowy stanął przy ul. Kościuszki. To niezwykłe laboratorium, koniecznie tam zajrzyjcie! ZDJĘCIA

Ogrody deszczowe zbierają wodę deszczową stopniowo oddając ją do ekosystemu. Mogą być budowane w różnej wielkości pojemnikach, a także wprost w gruncie. Takie rozwiązania funkcjonują na świecie od wielu lat.

- Zajmuję się zawodowo wodą w środowisku, znam te technologie i rozwiązania. Pomyślałem, że w naszym mieście brakuje takiego elementu. Ten pierwszy ogród, który powstał przy ul. Kościuszki ma zachęcić do pozyskiwania informacji przez mieszkańców Kalisza. Chciałem, zapoznać kaliszan z samym pojęciem ogród deszczowy, to rozwiązanie szerzej odwołuje się do retencji wody niż do samego ogrodu – wyjaśnia Tomasz Wysogląd, pomysłodawca i twórca Edukacyjnego Ogrodu Deszczowego, który stanął w Kaliszu.

Jak przekonuje, to co najciekawsze dzieje się pod powierzchnią gleby. Jej struktura jest dobrana i ukształtowana tak, aby jak najwięcej wody się magazynowało. Wody opadowe i roztopowe przez strukturę gleby oczyszczają się. Rośliny, które są umieszczone w wielkiej donicy są tak dobrane, aby wytrzymywały maksymalne nawodnienie, ale też kilkudniowy niedobór wody, są to rośliny spotykane na stawach, jeziorach i rzekach. Ich wielkim walorem jest to, że potrafią oczyszczać wodę.