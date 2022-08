Olimpia Elbląg - KKS Kalisz. Zacięty mecz zakończony sprawiedliwym podziałem punktów. FILM, STATYSTYKI

Olimpia Elbląg - KKS Kalisz. Zacięty mecz zakończony sprawiedliwym podziałem punktów

Pierwszy kwadrans należał do gospodarzy, choć gol, którego w tym czasie zdobyli, obciąża przede wszystkim Macieja Krakowiaka, który zbyt daleko wyszedł z bramki i dał się przelobować po uderzeniu Arona Stasiaka. KKS-iacy mogli szybko wyrównać, ale Nestor Gordillo trafił w słupek.

Do końca pierwszej połowy atakowali kaliszanie, ale tak klarownych sytuacji bramkowych już nie było. Po przerwie to goście nadal dyktowali warunki gry. W 57. minucie szybki kontratak prawą stroną zakończyło podanie Nikodema Zawistowskiego do Gordillo, który nie dał szans bramkarzowi Olimpii. Potem Zawistowski był faulowany przez jednego z elblążan, a jedenastkę pewnie wykorzystał Gordillo.