Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu radzi, jak nie dać się depresji i gdzie szukać pomocy

"Zmiana życia i stylu pracy nauczycieli nastąpiła w zawrotnym tempie, nasilając poziom stresu, strachu i irytacji wielu osób. Dobra zmiana to taka, która postępuje powoli i jest przez nas zaakceptowana. W ciągu tych kilku tygodni nie mieliśmy na to szansy, dlatego wielu nauczycieli pozostaje w dwóch pierwszych fazach zmiany. Pierwsza faza to wyparcie. Druga faza to bunt. W tych fazach towarzyszą nam uczucia: strach, lęk, panika, niepewność, złość, irytacja, frustracja. Może dochodzić do chwilowego obniżenia nastroju" - czytamy na stronie ODN.

Ośrodek radzi, jak rozpoznać pierwsze negatywne zmiany nastroju.

Do objawów depresji można zaliczyć m.in.: znaczny spadek zainteresowań i zdolności odczuwania przyjemności, znaczny spadek lub przyrost masy ciała pomimo niestosowania diety albo niemal codzienne wahania łaknienia, bezsenność lub nadmierną senność, pobudzenie lub zahamowanie psychomotoryczne czy poczucie braku własnej wartości i nadmierne lub nieadekwatne poczucie winy.