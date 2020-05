Oto najskuteczniejsze składniki kosmetyczne do pielęgnacji twarzy. SPRAWDŹ

Coraz częściej producenci kosmetyków oferują gotowe produkty o różnym stężeniu kwasów. Nie musisz więc być ekspertem w dziedzinie chemii, aby sprawić sobie np. kurację kwasami. Sprawdź najpopularniejsze i najskuteczniejsze rodzaje substancji, które możesz dobrać do rodzaju Twojej skóry.

KWAS L-ASKORBINOWY

Najlepszy do rozjaśniania skóry, ochrony przed wolnymi rodnikami i uszkodzeniami słonecznymi oraz leczenia hiperpigmentacji. Kwas L-askorbinowy, lepiej znany jest pod nazwą witamina C, to najpopularniejszy z kwasów, po który chętnie sięgają producenci kosmetyków. Dzięki swoim właściwościom doskonale działa jako wzmacniacz filtru przeciwsłonecznego. Jeżeli zależy Ci na szybkim efekcie, wybieraj skoncentrowane serum, koniecznie w ciemnej buteleczce z hermetycznym zamknięciem – tylko wówczas masz pewność, że witamina C pod wpływem światła i powietrza nie straci cennych właściwości. Szukaj produktów o odpowiednim stężeniu (co najmniej 10%). Jeśli mimo przyciągającej wzrok informacji o zawartości kwasu L-askorbinowego w produkcie, jego nazwa jest na samym końcu listy składników, wybierz inny kosmetyk.

NIACYNAMID

Redukuje zaczerwienienia i przebarwienia, stymuluje produkcję kolagenu. Korzyści stosowania niacynamidu, czyli witaminy B3, na skórze wydają się nie mieć końca. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym ten przeciwutleniacz pomoże w leczeniu trądziku, działając jednocześnie jako środek oczyszczający pory i usuwający martwy naskórek. Niacynamid jest również substancją spowalniającą proces starzenia skóry – stymuluje produkcję kolagenu oraz nawilża cerę. Ponadto, to skuteczny środek na przebarwienia oraz hiperpigmentację. Niacynamid stosowany w stężeniu 4% wyrównuje cerę bez szkodliwych rozjaśniających skutków ubocznych związanych z używaniem popularnego hydrochinonu. Uwaga: witamina C i niacynamid, gdy są stosowane razem, mogą wywoływać podrażnienia. Najlepiej używać ich osobno: na przykład witamina C jako część codziennej rutyny i niacynamid w nocy.

KWAS MIGDAŁOWY

Ten otrzymywanych z gorzkich migdałów najłagodniejszy z kwasów z grupy AHA, (nie nadaje się dla osób uczulonych na orzechy!) jest niezwykle przydatny dla osób stawiających pierwsze kroki w kuracji z kwasami. Działa stosunkowo delikatnie, dlatego nadaje się do wrażliwych rodzajów cery. W przeciwieństwie do większości kwasów AHA kwas migdałowy łatwo rozpuszcza się w olejach. Doskonale nadaje się przy tym do stosowania w przypadku cer trądzikowych. Kwas migdałowy cechuje się niskim poziomem nawilżenia, lecz nie powinien pozostawiać skóry odwodnionej ani zaognionej, ponieważ działa wolniej niż inne substancje typu AHA.

KWAS MLEKOWY

To idealny wybór dla osób z suchą skórą. Działa jednocześnie złuszczająco oraz nawilżająco, pozostawiając skórę miękką i gładką. Dodatkowo stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Kwas mlekowy skutecznie wyrównuje blizny potrądzikowe, przebarwienia oraz inne zmiany. Po substancję tą często sięgają producenci kosmetyków, dlatego możesz znaleźć je w różnego rodzaju serach, kremach oraz peelingach chemicznych, gdzie kwas mlekowy wzmacnia efekt złuszczający.

KWAS GLIKOLOWY

Najpopularniejszy z kwasów typu AHA i niezbędny do wygładzania szorstkiej lub teksturowanej skóry o głębszych bliznach. Działa silniej niż kwas mlekowy i migdałowy, ale wciąż jest stosunkowo delikatny dla skóry suchej i skłonnej do trądziku. Wnika w powierzchnię skóry głębiej niż większość AHA i oczyszcza pory. Regularne stosowanie sprawi, że cera będzie bardziej promienna i miękka, ponieważ kwas glikolowy rozpuszcza złoża sebum (olej i martwe komórki skóry), które wpływają negatywnie na wygląd skóry.

KWAS HIALURONOWY

Doskonały do nawilżania suchej i matowej skóry oraz wypełnienia drobnych zmarszczek. Nawilżenie to pierwsza linia obrony w walce z widocznymi oznakami starzenia się. Dlatego też, jeżeli zależy Ci na zahamowaniu tego procesu, wybierz kwas hialuronowy. Substancja ta skutecznie działa od wewnątrz, pozostawiając twarz jędrną i gładką, dlatego często stosowana jest w zastrzykach. W codziennej pielęgnacji używaj skoncentrowanego serum lub dodaj kilka kropli czystego kwasu do ulubionego kremu nawilżającego. Z uwagi na wysoki stopień nawilżenia kwas hialuronowy najlepiej stosować przy okazji kuracji kwasami wysuszającymi.

RETINOIDY

Niezbędne w celu zahamowania starzenia się skóry i zapobiegania powstawania zmarszczek, a także w leczeniu trądziku. Retinoidy to pochodne witaminy A. Do najpopularniejszych należą tretynoina (kwas tretinowy), którą można znaleźć w lekach trądzikowych na receptę oraz mniej agresywny retinol. Retinoid usunie trądzik i blizny potrądzikowe, przyspieszy odbudowę komórek, usunie przebarwienia i wygładzi skórę, a także pozbędzie się martwego naskórka. Przy długotrwałym użytkowaniu zapobiegnie oznakom starzenia, takim jak zmarszczki i drobne bruzdy. Jest wrażliwy na światło, dlatego najlepiej stosować go na noc. Ponieważ retinoidy działają dość silnie na skórę, należy unikać łączenia ich z innymi kwasami typu AHA oraz silnymi środkami przeciwtrądzikowymi.

KWAS SALICYLOWY

Pochodzący z salicyny (posiadający właściwości aspiryny, więc osoby uczulone powinny zachować ostrożność), kwas salicylowy jest niezwykle popularny ze względu na jego skuteczność w eliminowaniu zaskórników. Jest to jeden z bardziej przystępnych kwasów, które można znaleźć w wielu produktach drogeryjnych. Kwas salicylowy stosowany na wypryski zaatakuje ognisko zapalne i może sprawić, że zniknie z dnia na dzień. Jedyną wadą tego kwasu jest to, że jest stosunkowo wysuszający. Wystarczy jednak używać go wraz z silnie nawilżającym kremem.